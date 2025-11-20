Экономика
15:26, 20 ноября 2025Экономика

Силуанов рассказал о подготовленном на случай изъятия российских активов плане

Силуанов: У правительства есть план на случай изъятия российских активов в ЕС
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В России подготовлен план действий на случай изъятия замороженных российских активов Евросоюзом. Об этом со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова сообщает РИА Новости.

«Да, конечно. У нас ответный план сформирован в правительстве», — сказал министр в ответ на вопрос журналистов о конкретных предусмотренных шагах.

Ранее в четверг, 20 ноября, стало известно, что Госдума предложила кабмину и Центробанку подготовить план российских контрмер в связи с возможными незаконными действиями Евросоюза в отношении активов РФ.

Депутаты подчеркнули, что идея главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выдаче так называемого репарационного кредита с использованием блокированных суверенных активов России связана с тем, что Брюссель, опасаясь проводить экспроприацию этих средств де-юре, планирует провести ее де-факто.

