Лукашенко неожиданно высказался о Ким Чен Ыне

16:10, 1 июня 2026

Лукашенко: Ким Чен Ын не может быть диктатором
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын является молодым, перспективным главой государства, которого совсем нельзя называть «диктатором». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, передает «Пул Первого» в Telegram-канале.

«Я совсем недавно был в КНДР. Знаете, на меня руководитель произвел очень серьезное впечатление. Умница! Молодой человек, перспективный, нацеленный на сотрудничество. Никакой он там не диктатор и прочее. Он, по существу, не может быть диктатором», — рассказал белорусский лидер.

Лукашенко также попросил губернатора Приморья стать посредником в торговле с Северной Кореей.

В марте Лукашенко впервые посетил Пхеньян. Главы государств подписали договор о дружбе и сотрудничестве. Белорусский лидер подчеркнул, что дружественные отношения между Минском и Пхеньяном зародились еще во времена Советского Союза и никогда не прерывались.

