«Мы очень похожи». Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат и заключил с ним договор о дружбе. Почему эта встреча полезна для России?

Асмолов: Визит Лукашенко в КНДР стал ударом по международной изоляции Пхеньяна

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Корейскую народно-демократическую республику (КНДР) и подписание Договора о дружбе и сотрудничестве с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном стали ударом по международной изоляции Пхеньяна. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Это очередная трещина в стене изоляции и удар по попыткам заявить, что Северная Корея — страна-изгой, с которой никто не должен и не хочет общаться Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

25 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве в ходе первого визита белорусского лидера в Пхеньян. Лукашенко подчеркнул, что дружественные отношения между Минском и Пхеньяном зародились еще во времена Советского Союза и никогда не прерывались.

Мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но, тем не менее, переходим на новый этап Александр Лукашенко президент Белоруссии

Несмотря на то, что на момент публикации материала текст договора не был опубликован, уже сейчас можно сделать выводы о возможных направлениях сотрудничества Минска и Пхеньяна. По мнению опрошенных «Лентой.ру» экспертов, соглашение между Лукашенко и Ким Чен Ыном сможет повлиять не только на экономическое сотрудничество двух стран, но и на степень их партнерства с Россией и возможность обхода санкций Запада. О чем договорились между собой Минск и Пхеньян, чем они могут помочь друг друг и как это может сказаться на России, — разбиралась «Лента.ру».

Торжественная церемония встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пхеньян, 25 марта 2026 года Фото: KCNA / Reuters

Как прошел визит Лукашенко в Пхеньян?

В рамках двухдневного официального визита Александр Лукашенко и Ким Чен Ын скрепили дружбу рядом символических действий:

после церемонии официальной встречи с лидером КНДР президент Белоруссии посетил монумент «Освобождение» и почтил память советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японских войск;

белорусский лидер также отдельно возложил венок по просьбе президента России Владимира Путина в знак памяти о корейских военных, участвовавших в освобождении Курской области в рамках специальной военной операции;

Лукашенко также подарил Ким Чен Ыну автомат VSK-100, являющийся первым серийным образцом белорусского стрелкового оружия на базе российского карабина серии «Вепрь-1В», со словами «на всякий случай». Взамен политик получил саблю и вазу со своим изображением.

Визит в Пхеньян стал второй личной встречей Лукашенко с Ким Чен Ыном. В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в сентябре 2025 года в Пекине на военном параде по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне

В ходе двусторонних переговоров белорусский лидер отметил возобновление сотрудничества между Минском и Пхеньяном, назвав их экономики «взаимодополняемыми». Политик также призвал главу КНДР развивать отношения, «не оглядываясь на другие страны».

Мы действительно не имели тесного сотрудничества, прежде всего по нашей вине Александр Лукашенко президент Белоруссии

По мнению министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, между Лукашенко и Кимом сразу же «возникла химия». Дипломат добавил, что протокольные особенности тех или иных мероприятий менялись уже по ходу встречи и подстраивались под формат общения лидеров.

Я очень рад тому, что общий язык они очень быстро нашли. Складывалось даже впечатление, что один из лидеров говорит начало фразы, а второй уже продолжает, не теряя смысл Максим Рыженков министр иностранных дел Белоруссии

Константин Асмолов отметил, что личная встреча Александра Лукашенко и Ким Чен Ына важна для обоих лидеров. Он указал на редкие зарубежные поездки обоих политиков, за исключением визитов в Пекин и Москву, и подчеркнул, что торжественный прием белорусского лидера в Пхеньяне стал знаковым жестом не только в адрес Минска, но и сторонников международной изоляции КНДР.

На самом деле, самый важный момент — то, что лидер еще одной страны нанес визит в Северную Корею Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между КНДР и Белоруссией, Пхеньян, 26 марта 2026 года Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Зачем договор нужен Минску?

Как рассказал Максим Рыженков, по итогам визита в КНДР Александр Лукашенко поручил открыть посольство Белоруссии в республике и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан. Стороны также обсудили целый ряд вопросов, включая конфликт на Ближнем Востоке, а также отношения с Ираном и Россией.

Дипломат отдельно выделил следующие перспективные направления сотрудничества:

здравоохранение;

образование;

сельское хозяйство;

обеспечение продовольственной безопасности.

Если посмотреть на историю, то мы очень похожи тем, что право своих независимости и суверенитета завоевали в жесткой борьбе и миллионными потерями. Тем, что сегодня в следовании своим собственным путем развития тоже вынуждены отбиваться от тех, кто хотел бы, чтобы мы жили по-другому Максим Рыженков министр иностранных дел Белоруссии

При этом сразу же после визита в Северную Корею в Минске началась подготовка встречи Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом. Данный факт подтвердила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя возможность участия главы республики в заседании Совета мира.

Эйсмонт также подтвердила обсуждение вопросов отношений с Россией в ходе визита в Пхеньян. «И в поездке в КНДР, и в переговорах с США всегда присутствовали и будут присутствовать и вопросы братской России», — подчеркнула она.

Двусторонние переговоры делегаций Белоруссии и КНДР, Пхеньян, 26 марта 2026 года Фото: President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Как предположил Константин Асмолов, развитие товарооборота между Белоруссией и КНДР будет во многом зависеть от готовности Александра Лукашенко к возможным санкциям Запада за поставки товаров двойного назначения. По мнению корееведа, поставки медицинского оборудования и продовольствия не попадут под действующий санкционный режим в отношении товарооборота с Северной Кореей.

Единственное, что я могу сказать, с поставками картошки будут проблемы. Северяне пытались выращивать картошку и вообще популяризировать картофель как еду, но есть определенный штамп, что картофель — это еда для совсем бедняков Константин Асмолов ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

По мнению Константина Асмолова, соглашение с Белоруссией выглядит для КНДР перспективным не только с точки зрения поставок продовольствия, но и возможного обхода санкций против Пхеньяна. Он подчеркнул, что вопросы образования могут стать основой для сотрудничества в сфере промышленности благодаря наличию в Северной Корее качественной инженерной школы.

Эксперт отметил, что введение безвизового режима между КНДР и Белоруссией, а также шаги вроде прямого железнодорожного и авиасообщения смогут стать основой и для сотрудничества в сфере тяжелой промышленности. «Вероятны не столько поставки автомобилей БелАЗ, сколько локализация [их производства в Северной Корее]», — подчеркнул эксперт.

Как опыт взаимодействия КНДР и Белоруссии может повлиять на Россию?

Некоторые опрошенные «Лентой.ру» эксперты, пожелавшие остаться анонимными, также высказали предположение, что опыт сотрудничества Белоруссии и КНДР в перспективе может быть использован и российским руководством для заключения соглашений об экономическом партнерстве. В частности, предполагают они, позиция Минска по отношению к санкциям Запада может позволить им пойти на риск с заключением соглашения о привлечении северокорейских рабочих. В случае успеха подобного эксперимента и отсутствия санкций против белорусского руководства этот опыт может быть использован и Москвой.

«Вопрос в том, насколько Лукашенко готов этот "ящик Пандоры" отковырнуть», — резюмировал один из собеседников.

При этом источник «Ленты.ру» заметил, что опыт привлечения северокорейских военных к разминированию приграничных районов Курской области после их освобождения от Вооруженных сил Украины весной 2025 года не является привлечением рабочей силы, поскольку речь шла о военнослужащих и выполнении поставленных военным руководством задач. Он подчеркнул, что саперы из КНДР не являлись наемными рабочими, выполняли задачи в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей 2024 года и не получали вознаграждения за выполнение интернационального долга. По мнению собеседника, эти обстоятельства позволили Москве избежать санкций за сотрудничество с Северной Кореей в данной сфере.