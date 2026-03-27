Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 27 марта 2026Бывший СССР

В Минске почувствовали химию между Лукашенко и Ким Чен Ыном

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: KCNA / Reuters

Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) Ким Чен Ыном при встрече в Пхеньяне сразу возникла «химия». Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает БелТА.

«Дух переговоров самый искренний, самый дружественный. Основа этого — та химия, как говорят, которая сразу возникла между лидерами двух стран», — сказал он.

Министр отметил, что главы государств очень быстро нашли общий язык. По его словам, складывалось впечатление, что когда один из лидеров говорит начало фразы, второй уже продолжает ее, при этом не теряя смысл.

Александр Лукашенко прибыл в столицу КНДР Пхеньян 25 марта. Там же лидеры двух стран подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok