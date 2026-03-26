Лукашенко объявил о «принципиально новом этапе» в отношениях с одной страной

Лукашенко: Отношения КНДР и Белоруссии переходят на принципиально новый этап

Отношения Белоруссии и КНДР переходят на принципиальной новый этап. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, передает БелТА.

Он подчеркнул, что дружественные отношения между Минском и Пхеньяном зародились еще во времена Советского Союза и никогда не прерывались.

«Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но, тем не менее, переходим на новый этап», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе своего визита в Пхеньян намерен подписать с Ким Чен Ыном договор о дружбе. По словам белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова, есть «целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны».