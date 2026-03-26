Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:19, 26 марта 2026

Лукашенко объявил о «принципиально новом этапе» в отношениях с одной страной

Лукашенко: Отношения КНДР и Белоруссии переходят на принципиально новый этап
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Отношения Белоруссии и КНДР переходят на принципиальной новый этап. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на переговорах с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном, передает БелТА.

Он подчеркнул, что дружественные отношения между Минском и Пхеньяном зародились еще во времена Советского Союза и никогда не прерывались.

«Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но, тем не менее, переходим на новый этап», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в ходе своего визита в Пхеньян намерен подписать с Ким Чен Ыном договор о дружбе. По словам белорусского министра иностранных дел Максима Рыженкова, есть «целый комплекс направлений, которые интересуют и белорусскую, и корейскую стороны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok