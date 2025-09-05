«Лукашенко не в том положении, чтобы выбирать». Что стоит за попытками Минска возобновить отношения с Западом?

Политолог Аверьянов: Контакты Лукашенко с Западом зависят от отношений РФ и США

Успех политики президента Белоруссии Александра Лукашенко по возобновлению отношений с Западом напрямую зависит от отношений России и США и их договоренностей. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

5 сентября издание The Financial Times (FT) выпустило материал о возможном развороте политики Лукашенко и активизации контактов с Западом. По мнению опрошенных экспертов и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, власти Белоруссии попытаются маневрировать между Россией и Западом.

В свою очередь, Кирилл Аверьянов указал на сигналы Минска Западу о готовности возобновить отношения и после президентских выборов 2020 года. Эксперт отметил, что Лукашенко как делал публичные заявления в интервью, так и посылал непубличные сигналы по дипломатическим каналам.

Контакты Минска и США

Как заявил FT высокопоставленный западный дипломат, у Лукашенко не осталось выбора, кроме маневрирования между Россией и Западом. По мнению источника издания, действия белорусского руководства продиктованы намерением добиться смягчения санкций, включая отмену запрета на полеты западных авиалиний в воздушном пространстве страны. Чиновник также предположил намерения Лукашенко представить себя как более значимую фигуру, чем «прокси-политик» России.

Кирилл Аверьянов указал на активизацию контактов Белоруссии и США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он подчеркнул, что Лукашенко в интервью называл себя «трампистом», а также впервые за время пребывания на посту провел телефонный разговор с главой Белого дома.

Политолог отметил роль Белого дома, в частности, спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, в освобождении осужденных за участие в протестах после президентских выборов 2020 года. Он предположил, что без участия Вашингтона Лукашенко не освободил бы осужденного блогера Сергея Тихановского, являвшегося одним из крупнейших медийных критиков белорусского президента.

При этом Аверьянов указал, что обе стороны фактически не решили существенных вопросов. В частности, для Минска остаются актуальными снятие санкций с калийной отрасли и возобновление работы посольства США в стране, а для Вашингтона — возможность использовать Лукашенко как посредника в договоренностях с Россией.

Заявления Лукашенко по урегулированию конфликта на Украине

По мнению Аверьянова, Лукашенко сделал символический жест заявлением о переговорах в Минске, осознавая отказ. Политолог также указал на негативные коннотации Минских соглашений 2014-2015 годов по урегулированию конфликта в Донбассе у обеих сторон конфликта.

8 августа Лукашенко предложил провести в Минске трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Он также призвал установить перемирие в воздухе в качестве первого шага урегулирования украинского конфликта.

Белорусская оппозиция заявила о контактах с высокопоставленными чиновниками

Светлана Тихановская заявила FT о якобы контактах представителей ее офиса с высокопоставленными представителями белорусской элиты. По ее словам, чиновников в Минске якобы беспокоит растущая экономическая и политическая зависимость от Москвы.

Однако Кирилл Аверьянов усомнился в правдивости подобных заявлений политика. Эксперт предположил, что подобные высказывания являются исключительно попыткой офиса Тихановской показать свою значимость в глазах западных политиков.

Политолог также указал на публичные действия Сергея Тихановского после освобождения из тюрьмы. Он отметил, что Тихановский лишь на словах отказался от претензий на лидерство и продолжает резко высказываться в адрес белорусского президента. По мнению Аверьянова, такие действия могут негативно сказаться на возможности освобождения других лидеров оппозиции.

Возможен ли успех политики Минска?

FT также указало на попытки Белоруссии по развитию экономического партнерства с Китаем, назвав их попыткой снизить зависимость от России без риска ответных действий Москвы. Однако отмечается, что торговые отношения Пекина и Минска во многом зависят от транзита через российскую территорию

Как пишет издание, действия властей Белоруссии обусловлены экономическим положением страны, а также сокращающимся населением. По мнению издания, санкции против Минска после начала специальной военной операции стали для него самым большим шоком со времен распада СССР. Авторы также отмечают отток населения после президентских выборов 2020 года.

До 8,86 миллиона человек прогнозируется сокращение населения Белоруссии до 2030 года по данным Международного валютного фонда

В свою очередь, Кирилл Аверьянов усомнился в критическом сценарии развития белорусской экономики, указав на многочисленные прогнозы о ее крахе после 2022 года. При этом эксперт подчеркнул, что текущее состояние страны не позволяет Минску рассчитывать на более активную роль. Политолог также отметил, что положение Белоруссии вынуждает страну становиться фактическим сателлитом России.

