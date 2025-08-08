«Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

Лукашенко: Зеленскому есть куда бежать с Украины, украинцам — нет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести в Минске трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом белорусский лидер заявил в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, полную версию публикует белорусское информагентство БелТА на своем YouTube-канале.

Соберитесь втроем где-нибудь: Трамп, Путин договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй — об этой проблеме Александр Лукашенко президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что встреча должна быть посвящена выработке конкретного проекта мирного соглашения и организована заранее. Он добавил, что в случае разумного проведения переговоров возобновления конфликта между Украиной и Россией не предвидится.

Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева. Определились — через месяц будет эта встреча Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко предложил установить перемирие в воздухе

Белорусский лидер предложил перемирие в воздухе в качестве первого шага урегулирования конфликта на Украине. По его словам, сначала Путин и Трамп должны обсудить инициативу между собой, а потом окончательно согласовать ее с Зеленским. Лукашенко предположил, что российский лидер пойдет на подобное решение.

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

После этого, по мнению Лукашенко, стороны противостояния могут перейти к переговорам о всеобъемлющем прекращении огня.

Минск раскритиковал ультиматум Трампа России

Президент Белоруссии раскритиковал американского лидера за выдвинутый России ультиматум об урегулировании конфликта на Украине в 50-дневный срок. По мнению Лукашенко, в течение срока ультиматума Трамп не сделал ничего значимого для заключения мирного соглашения. Он также счел неуместной линию поведения президента США в ходе конфликта Ирана и Израиля.

Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы вообще прекратить стрельбу Александр Лукашенко президент Белоруссии

Также белорусский лидер исключил поражение России на Украине и указал на ядерный арсенал Москвы. По его мнению, оно очень дорого обойдется в том числе «людям за океаном».

Фото: Стрингер / РИА Новости

Лукашенко усомнился в мужественности Зеленского

Президент Белоруссии заявил, что Зеленский не является «мужественным героем» и ему есть куда бежать в случае угрозы. Он также задался вопросом о возможности простых украинцев бежать из страны в случае «мобилизации» России и Белоруссии.

Я вижу поведение Володи Зеленского. Я не верю, что он такой мужественный герой Александр Лукашенко президент Белоруссии

14 марта Лукашенко назвал поступком гниды поведение Зеленского в интервью журналистке Ольге Скабеевой. Политик также признал свое отношение к Зеленскому «как к сыну» в прошлом и посчитал его поведение недостойным поступком.

В ответ официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал Лукашенко тараканом. Он назвал недопустимыми оскорбления в адрес украинского президента.

Лукашенко отказался считать операцию ВСУ в Курской области нападением

Отвечая на вопрос Шустера о военных обязательствах Белоруссии, Лукашенко назвал военной ошибкой операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. При этом он объяснил неучастие в освобождении приграничного региона тем, что, по его словам, действия ВСУ не являются атакой на Россию.

Это же не нападение Украины на Россию. Идет война, произошло столкновение. Идут бои, и в результате этих боев одни туда заходят, другие — сюда Александр Лукашенко президент Белоруссии

Президент Белоруссии также рассказал, что Путин информировал его о действиях Вооруженных сил (ВС) России в Курской области. По его словам, у ВС Белоруссии «не было необходимости там участвовать». Политик также добавил, что Москва понимает нецелесообразность участия Минска в конфликте на Украине.

Киев отверг переговоры в Минске

6 января Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману рассказал об извинениях Лукашенко из-за того, что территорию Белоруссии использовали для совершения атак на Украину в начале спецоперации (СВО). Политик также выразил мнение, что Путин якобы не хочет завершения боевых действий.

5 февраля украинский президент заявил, что третьих Минских соглашений не будет. По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.

12 марта министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от соглашений с Россией в формате «Минск-3» и «Ялта-2». Он назвал переговоры с США в Саудовской Аравии историческим событием и подчеркнул, что урегулирование конфликта было бы невозможно без иностранных партнеров Киева.

8 июля в структуре МИД Украины появился департамент недружественных стран, в задачи которого будут входить отношения с Россией, Белоруссией и Корейской народно-демократической республикой (КНДР). Андрей Сибига объяснил реформу дипломатического ведомства созданием «структуры МИД воюющей страны».