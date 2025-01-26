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15:01, 26 января 2025Бывший СССР

«Свет в конце тоннеля появится в этом году». Лукашенко спрогнозировал развязку конфликта на Украине

Лукашенко: Зеленский на переговорах с РФ в 2022 году выкобенивался как мог
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Вооруженный конфликт на Украине не обязательно завершится в 2025 году, однако стоит ждать его развязки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Он также сказал, что в ходе переговоров украинский лидер Владимир Зеленский «выкобенивался как мог».

Лукашенко заявил, что Россия и Украина еще долго будут конфликтовать

Президент Белоруссии считает, что в этом году ожидается «какая-то развязка», при этом он отметил, что сам конфликт будет продолжаться еще долго. «Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году», — сказал он.

По словам Лукашенко, Белоруссия выступает за мир на Украине и на переговорах необходимо «учитывать все», в том числе позицию России. «Без нее никуда. Никакая Америка никогда Россию не заставит. Нельзя понукать и нами крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более», — сказал глава государства.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Он напомнил, что в ходе переговоров с Россией, проходящих в Белоруссии, Зеленский «выкобенивался как мог»: украинская делегация не соблюдала договоренности по поводу времени встречи и приехала гораздо позже. Затем, по его словам, украинская сторона потребовала сменить место переговоров.

Президент Белоруссии заявлял об отсутствии у Путина плана по завоеванию Украины

В октябре прошлого года Лукашенко дал интервью «Известиям», в котором в том числе высказался о спецоперации на Украине. По его словам, российский лидер Владимир Путин не стремился завоевать страну. «Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: "А дальше что?" Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — заявил он.

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Лукашенко также напомнил, что президент Украины «уперся напрочь» и отказался от мира в стране. Белорусский лидер считает, что западные страны больше хотят завершения конфликта, чем Зеленский. «Они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины — это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну», — заявил он.

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