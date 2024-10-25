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00:49, 25 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину

Лукашенко: перед Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не стремился завоевать Украину. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину и подчеркнул, что он никогда не ставил перед собой подобную задачу.

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«Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: "А дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — заключил он.

Ранее президент Белоруссии описал поведение украинского коллеги Владимира Зеленского словами «уперся напрочь». По словам Лукашенко, украинский лидер не хочет заключения мира с Россией.

Лукашенко заявлял, что если Киев применит ядерное оружие против России, то исчезнет сама Украина. По мнению главы Белоруссии, западные страны стремятся к эскалации конфликта.

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      Марина Совина
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