Лукашенко: перед Путиным никогда не стояла задача завоевать Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не стремился завоевать Украину. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину и подчеркнул, что он никогда не ставил перед собой подобную задачу.

«Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: "А дальше что?". Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать», — заключил он.

Ранее президент Белоруссии описал поведение украинского коллеги Владимира Зеленского словами «уперся напрочь». По словам Лукашенко, украинский лидер не хочет заключения мира с Россией.

Лукашенко заявлял, что если Киев применит ядерное оружие против России, то исчезнет сама Украина. По мнению главы Белоруссии, западные страны стремятся к эскалации конфликта.

