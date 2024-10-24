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17:03, 24 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко описал поведение Зеленского словами «уперся напрочь»

Лукашенко: Зеленский не хочет заключения мира с Россией
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает заключения мира с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

«Сейчас они [страны Запада] хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он уперся напрочь», — заявил глава Белоруссии. Он добавил, что раньше мир на Украине был возможен при согласии «коллективного Запада».

Ранее Лукашенко заявил, что если Киев применит ядерное оружие против России, то исчезнет сама Украина. Политик считает, что западные страны стремятся к эскалации конфликта.

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      Сергей Болиев
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