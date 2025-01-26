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14:02, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко заявил о «выкобеливавшемся» на переговорах с Россией Зеленском

Лукашенко: Зеленский в ходе переговоров с Россией выкобеливался как мог
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Markus Schreiber / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистами заявил, что в ходе переговоров с Россией лидер Украины Владимир Зеленский «выкобенивался как мог». Соответствующий комментарий главы республики приводит агентство ТАСС.

По словам лидера Белоруссии, украинская сторона не стала соблюдать договоренности насчет времени встречи и приехала гораздо позже. «Зеленский выкобенивался как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра, они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал (чтобы не уезжали)», — рассказал Лукашенко. Лидеру Белоруссии удалось убедить российскую сторону, что если они уедут, впоследствии их станут обвинять в том, что они не захотели переговоров.

Однако на этом неподобающее поведение украинской стороны не прекратилось, продолжил Лукашенко. «Потом заявили: "Нет, в Гомеле тут опасно, граница российская недалеко. Хотим в Беловежскую пущу". (...) Организовал там. Два тура провели. "В Стамбул поедем". — "Хорошо-хорошо, ребята. Поезжайте, куда хотите, — в Казахстан, Стамбул, только не прекращайте переговоры», — описал происходившее тогда он.

Во время разговора с журналистами Лукашенко также подчеркнул необходимость присутствия Белоруссии на будущих возможных переговорах по Украине, поскольку это важно для безопасности страны.

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