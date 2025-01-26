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13:09, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко объяснил необходимость присутствия Белоруссии на переговорах по Украине

Лукашенко: Участие в переговорах по Украине важно для безопасности страны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belarus' Presidential Press Service / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции, посвященной выборам главы государства, объяснил необходимость присутствия Белоруссии на будущих возможных переговорах по Украине. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, дело не в каких-то личных амбициях, из-за которых он хочет оказаться за столом переговоров, а в вопросах безопасности страны и ее интересов в регионе. «Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого», — заявил глава Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявление Киева о том, что он якобы сам предлагал нанести удары по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

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