Лукашенко объяснил необходимость присутствия Белоруссии на переговорах по Украине

Лукашенко: Участие в переговорах по Украине важно для безопасности страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции, посвященной выборам главы государства, объяснил необходимость присутствия Белоруссии на будущих возможных переговорах по Украине. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, дело не в каких-то личных амбициях, из-за которых он хочет оказаться за столом переговоров, а в вопросах безопасности страны и ее интересов в регионе. «Здесь два вопроса: наши интересы и безопасность в регионе. Я исходил из этого», — заявил глава Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявление Киева о том, что он якобы сам предлагал нанести удары по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.