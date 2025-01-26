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12:50, 26 января 2025Бывший СССР

Лукашенко опроверг заявление Киева о его предложении нанести удар по Мозырскому НПЗ

Лукашенко заявил, что не просил Киев бить по Мозырскому НПЗ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявление Киева о том, что он якобы сам предлагал нанести удары по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции, посвященной проведению выборов в стране, глава государства заявил, что никогда не хотел конфликта на Украине и со своей стороны сделал все возможное, чтобы он не произошел.

«Клянусь, что такого не было!» — заявил Лукашенко в ответ на вопрос журналистов о подобном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

26 января в Белоруссии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны. Всего в Белоруссии работают 5325 участков, из них 207 открыты в больницах, санаториях, домах отдыха. За границей избирательные участки не функционируют.

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