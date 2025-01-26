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08:36, 26 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

ЦИК Белоруссии сообщил об открытии всех избирательных участков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии сообщила об открытии всех участков для голосования на выборах президента страны, передает РИА Новости.

«Двадцать шестого января участки будут открыты с 8:00 до 20:00», — рассказали в ЦИК.

Всего в Белоруссии работают 5325 участков, из них 207 открыты в больницах, санаториях, домах отдыха. За границей избирательные участки не функционируют. Минск объяснил такое решение невозможностью обеспечения безопасности на них и сокращением дипломатического корпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов в 2020 году.

Ранее ЦИК сообщил, что явка избирателей по итогам досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента.

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