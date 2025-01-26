В Белоруссии открылись избирательные участки для голосования на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии сообщила об открытии всех участков для голосования на выборах президента страны, передает РИА Новости.
«Двадцать шестого января участки будут открыты с 8:00 до 20:00», — рассказали в ЦИК.
Всего в Белоруссии работают 5325 участков, из них 207 открыты в больницах, санаториях, домах отдыха. За границей избирательные участки не функционируют. Минск объяснил такое решение невозможностью обеспечения безопасности на них и сокращением дипломатического корпуса из-за ухудшения отношений с Западом после выборов в 2020 году.
Ранее ЦИК сообщил, что явка избирателей по итогам досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента.