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22:23, 25 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии подвели итоги явки на досрочное голосование в выборах президента

ЦИК Белоруссии: Явка на досрочном голосовании на выборах составила 41,81%
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Явка избирателей по итогам досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81 процента, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в своем Telegram-канале.

По данным ЦИК, наиболее высокая явка была в Могилевской и Минской областях, где проголосовали 42,95 процента и 42,68 процента избирателей соответственно. В Брестской области на участки пришли 41,99 процента избирателей, в Гомельской — 41,72 процента, в Витебской — 41,51 процента, в Минске — 41,14 процента, в Гродненской — 40,70 процента.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил о попытке Европарламента дестабилизировать ситуацию в республике. Глава ЦИК Белоруссии также назвал депутатов Европарламента ангажированными и несамостоятельными политиками.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. 21 января в республике начался этап досрочного голосования.

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