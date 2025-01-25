В ЦИК Белоруссии заявили о попытке Европарламента дестабилизировать страну

Глава ЦИК Карпенко заявил о попытке Европарламента дестабилизировать Белоруссию

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Игорь Карпенко заявил о попытке Европарламента дестабилизировать ситуацию в республике. Его слова передает ТАСС.

«Резолюция направлена на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку», — заявил Карпенко. Глава ЦИК Белоруссии также назвал депутатов Европарламента ангажированными и несамостоятельными политиками.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что страны Запада предпринимают попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии.

21 января в Европарламенте сообщили, что в резолюции призовут страны Евросоюза не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. В законодательном органе также предложили расширить список санкций, вводимых против республики. Выборы в Белоруссии состоятся 26 января, в них будут участвовать Александр Лукашенко и еще четыре кандидата.