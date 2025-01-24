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11:40, 24 января 2025Бывший СССР

Посол России заявил о вмешательстве Запада в выборы президента Белоруссии

Посол России в Минске Грызлов: Запад вмешивается в выборы президента Белоруссии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Борис Грызлов

Борис Грызлов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Запад вновь предпринимает попытки вмешаться в выборы президента Белоруссии. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Странно было бы, если бы коллективный Запад не вмешивался в электоральные процессы и в России, и в Белоруссии», — заявил дипломат.

Он добавил, что процесс вмешательства в суверенные дела двух стран продолжается уже много лет.

Ранее в Латвии заранее отказались признать легитимными выборы в Белоруссии. В заявлении парламента республики сказано, что у предстоящих выборов в республике нет ничего общего с честным и свободным избирательным процессом.

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