В Латвии заранее отказались признать легитимными выборы в Белоруссии

Парламент Латвии заранее отказался признать легитимными выборы в Белоруссии

Парламент Латвии принял заявление, в котором депутаты заранее отказываются признать легитимными выборы президента Белоруссии. Об этом пишет портал гостелерадио LSM.

В заявлении сказано, что у предстоящих выборов в республике нет ничего общего с честным и свободным избирательным процессом. Как отмечается, на голосовании будут отсутствовать «международно признанные наблюдатели».

Кроме того, латвийский парламент не признает результаты выборов президента Белоруссии 2020 года. По мнению Литвы, Минск якобы игнорирует демократические принципы, подавляет независимые СМИ и права граждан.

23 января МИД Украины заявил, что Киев не признает результаты белорусских президентских выборов. Как утверждают в ведомстве, украинская сторона не видит предпосылок для восстановления контакта с нынешним лидером Белоруссии Александром Лукашенко.