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20:32, 23 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии

МИД Украины заявил, что Киев не признает итоги выборов в Белоруссии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий заявил, что республика заранее не признает результаты президентских выборов Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.

«Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее», — заявил Тихий. По его словам, Киев не видит предпосылок для восстановление контакта с нынешним президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Помимо этого Тихий заявил, что Украина согласна с позицией стран Запада относительно того, что в Белоруссии якобы отсутствуют условия для проведения прозрачных выборов.

Ранее Тихий попросил дождаться встречи делегаций президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москве и Киеву необходимо идти на компромиссы. Представитель МИД Украины добавил, что сейчас идет подготовка поездки спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в Киев.

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