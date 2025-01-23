На Украине заявили о непризнании итогов выборов президента в Белоруссии

МИД Украины заявил, что Киев не признает итоги выборов в Белоруссии

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий заявил, что республика заранее не признает результаты президентских выборов Белоруссии. Его слова передает РИА Новости.

«Для нас в этом действе нет ничего неожиданного, а его результаты, в принципе, известны заранее», — заявил Тихий. По его словам, Киев не видит предпосылок для восстановление контакта с нынешним президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Помимо этого Тихий заявил, что Украина согласна с позицией стран Запада относительно того, что в Белоруссии якобы отсутствуют условия для проведения прозрачных выборов.

Ранее Тихий попросил дождаться встречи делегаций президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Москве и Киеву необходимо идти на компромиссы. Представитель МИД Украины добавил, что сейчас идет подготовка поездки спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в Киев.