В МИД Украины прокомментировали заявление Рубио о компромиссах

В МИД Украины попросили дождаться встречи делегаций Зеленского и Трампа

Представитель МИД Украины Георгий Тихий попросил дождаться встречи делегаций президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа после заявления госсекретаря США Марко Рубио о необходимости Москвы и Киева идти на компромиссы. Слова украинского дипломата приводит издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Во время этих контактов будет возможность обсудить все параметры, подходы, ключевые детали, о которых вы бы хотели сегодня услышать», — заявил Тихий.

Представитель МИД Украины добавил, что сейчас идет подготовка поездки в Киев спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога.

Ранее Тихий сообщил, что военная помощь Украине из США продолжается. «Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной», — заявил дипломат.