В Киеве опровергли приостановку военной помощи из США

В МИД Украины опровергли приостановку военной помощи из США

Военная помощь Украине из США продолжается. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, передает «РБК-Украина».

«Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе, то давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной», — заявил представитель МИД Украины.

Он также добавил, что помощь Вашингтона Киеву является стратегически важной как для Украины, так и для самих США.

Ранее 47-й президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам сроком на 90 дней. Сообщается, что будет проверено соответствие предоставления помощи политическим целям новой администрации.