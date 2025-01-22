В МИД Белоруссии прокомментировали резолюцию ЕС о выборах президента

Представитель МИД Белоруссии Глаз назвал ангажированной резолюцию ЕС о выборах

Готовящаяся резолюция Европейского союза (ЕС) о выборах президента Белоруссии — это вмешательство в суверенные дела республики. Заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое оно планирует сделать после выборов. Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.

Он назвал резолюцию ангажированным документом, который нарушает нормы международного права.

Ранее также Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалось наблюдать за выборами президента в Белоруссии. Причиной отказа в организации назвали сроки поступившего из Минска приглашения.