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14:22, 22 января 2025Бывший СССР

В МИД Белоруссии прокомментировали резолюцию ЕС о выборах президента

Представитель МИД Белоруссии Глаз назвал ангажированной резолюцию ЕС о выборах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Анатолий Глаз

Анатолий Глаз. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Готовящаяся резолюция Европейского союза (ЕС) о выборах президента Белоруссии — это вмешательство в суверенные дела республики. Заявление Европарламента прокомментировал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«В распоряжении МИД оказалось заявление Европейской службы внешних действий, которое оно планирует сделать после выборов. Выборы только начались, а там уже все осуждено и не признано», — заявил дипломат.

Он назвал резолюцию ангажированным документом, который нарушает нормы международного права.

Ранее также Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалось наблюдать за выборами президента в Белоруссии. Причиной отказа в организации назвали сроки поступившего из Минска приглашения.

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