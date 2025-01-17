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20:20, 17 января 2025Бывший СССР

БДИПЧ ОБСЕ отказалось наблюдать за выборами президента Белоруссии

БДИПЧ ОБСЕ отказалось следить за выборами в Белоруссии из-за сроков приглашения
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) отказалось следить за выборами президента в Белоруссии. Об этом организация сообщила в социальной сети X.

Причиной отказа в БДИПЧ ОБСЕ назвали сроки поступившего из Минска приглашения.

«Запоздалое приглашение из Белоруссии всего за десять дней до президентских выборов не позволяет БДИПЧ получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса, что делает невозможным полноценное наблюдение», — объяснили в организации.

О приглашении представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Белоруссию для наблюдения за президентскими выборами стало известно 17 января. Голосование за нового главу республики пройдет 26 января.

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