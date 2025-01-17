Белоруссия пригласила наблюдать за выборами главу БДИПЧ ОБСЕ

МИД Белоруссии: Страна пригласила наблюдать за выборами главу БДИПЧ ОБСЕ

Белоруссия пригласила наблюдать за президентскими выборами миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) и пообещала равные условия работы для всех международных наблюдателей. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

Также приглашения получили Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Парламентское Собрание Союзного государства и Молодежная организация Движения неприсоединения. Он подчеркнул, что для всех наблюдателей будут созданы равные условия, которые позволят им убедиться в открытости республики.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович рассказал об активности иностранных спецслужб перед выборами. По его словам, западные страны добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией.