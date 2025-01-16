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09:35, 16 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии рассказали об активности спецслужб перед выборами

Совбез Белоруссии: Иностранные спецслужбы проявили активность перед выборами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Иностранные спецслужбы проявили активность в Белоруссии перед выборами президента страны. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович.

«Видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек и триггеров в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране», — подчеркнули в белорусском Совбезе.

Вольфович рассказал об активизации разведывательно-подрывной деятельности спецслужб перед предстоящими выборами. По словам секретаря СБ Белоруссии, западные страны добиваются смены власти в стране и разрыва союзнических отношений с Россией. Чиновник добавил, что спецслужбы активно используют дезинформацию, дискредитацию власти перед населением и международным сообществом, а также внесение раскола в госаппарат.

Ранее Следственный комитет Белоруссии рассказал о планах оппозиции устроить «перформансы» в связи с выборами. Отмечается, что целью таких мероприятий является создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании в стране.

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