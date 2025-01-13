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15:03, 13 января 2025Бывший СССР

СК Белоруссии рассказал о планах оппозиции устроить «перформансы» в связи с выборами

СК Белоруссии установил планы оппозиции устроить «перформансы» за рубежом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Следственный комитет Белоруссии рассказал о деятельности формирований, признанных в стране экстремистскими, за границей, которые, по информации ведомства, планируют устроить «перформансы» в связи с проведением президентских выборов в стране. Об этом сообщает БелТА.

«Одним из "экстремистских перформансов" станет флешмоб с условным названием "Лукашенко в шредер", организованный Народными посольствами. Кроме того, 26 января в Варшаве беглые преступники планируют проведение фестиваля "Беларусы годныя лепшага" (Белорусы достойны лучшего — примечание «Ленты.ру»), целью которого является создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что целью таких мероприятий является создание негативного имиджа вокруг избирательной кампании в Белоруссии, накал социально-политической обстановки в стране и внешнее воздействие на правовые институты.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко сообщил, что избирательный процесс в Белоруссии идет своим чередом, несмотря на попытки оппозиции повлиять на него. Также Карпенко отметил, что в предыдущие электоральные кампании республика уже сталкивалась «со стикерами, с разными листовками, с разными попытками каким-то образом повлиять» на избирательный процесс.

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