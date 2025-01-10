В ЦИК Белоруссии рассказали о безуспешности попыток повлиять на выборы извне

Глава ЦИК РБ: на избирательный процесс не получится повлиять извне

Избирательный процесс в Белоруссии идет своим чередом, несмотря на попытки оппозиции повлиять на него. Об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко, передает РИА Новости.

Он добавил, что избирательный процесс набирает обороты и скоро выйдет на финишную прямую. Также Карпенко отметил, что в предыдущие электоральные кампании республика уже сталкивалась «со стикерами, с разными листовками, с разными попытками каким-то образом повлиять» на избирательный процесс. Он отметил, что власти Белоруссии не могут помешать кому-то за рубежом осуществлять свои фантазии, но граждане должны приходить на участки и делать свой осознанный выбор.

Ранее спикер литовского сейма Саулюс Сквернялис заявил, что грядущие президентские выборы в Белоруссии станут фарсом. Он предложил уже сейчас констатировать, что предстоящая процедура ничего общего с выборами иметь не будет.