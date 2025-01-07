Грядущие президентские выборы в Белоруссии назвали фарсом

Спикер литовского парламента назвал президентские выборы в Белоруссии фарсом

Грядущие президентские выборы в Белоруссии еще до их проведения назвали фарсом. С таким заявлением, как передает ТАСС, выступил спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис.

«Тот процесс, который ожидает Белоруссию, выборами назвать нельзя», — сказал глава парламента.

Он добавил, что, по его мнению, можно даже не дожидаться результатов голосования, намеченного на 26 января 2025 года. Вместо этого Сквернялис предложил уже сейчас констатировать, что предстоящая процедура ничего общего с выборами иметь не будет.

«Нельзя ждать, когда голосование состоится, а потом принимать какие-то политические решения», — заключил Сквернялис.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы находящейся за рубежом оппозиции голосовать против всех на грядущих выборах. По его словам, нужно не «вякать» из-за границы, а приезжать и участвовать в политической жизни страны.