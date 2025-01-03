Лукашенко ответил на призывы оппозиции голосовать против всех на президентских выборах

Президент Белоруссии Лукашенко ответил оппозиции перед выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции, находящейся за рубежом, голосовать против всех на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что «беглые» призывают голосовать против тех, кого они еще даже не слышали. «Еще голосование не началось, может, кто-то снимется с этой дистанции и так далее, а уже "супраць усiх" (в переводе с белорусского «против всех» —прим. «Ленты.ру»)», — ответил на заявления оппозиции действующий президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, нужно не «вякать» из-за границы, а приезжать и участвовать в выборах. Он также подчеркнул, что на предстоящих выборах президента Белоруссии не будет никакого политического давления. «Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Это предвыборная кампания, это выборы — здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным», — заявил он.

Ранее сообщалось, что центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко кандидатом в президенты республики. Ему придется побороться в предвыборной гонке с четырьмя противниками.