ЦИК зарегистрировала Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии

ЦИК зарегистрировала Лукашенко и Гайдукевича кандидатами в президенты Белоруссии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала действующего белорусского лидера Александра Лукашенко кандидатом в президенты республики. Об этом сообщает агентство БелТА.

Кроме того, ЦИК зарегистрировал экс-кандидата в президенты Белоруссии Анну Канопацкую, лидера партии Труда и справедливости Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича и первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Сергея Сыранкова.

Предвыборная агитация будет проходить с 1 по 25 января 2025 года.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказывал, что США попытаются сделать перед выборами президента Белоруссии. По его словам, Вашингтон захочет разыграть карту «оппозиции в изгнании».