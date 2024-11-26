В России рассказали о плане действий США в Белоруссии перед выборами

Нарышкин: США хотят разыграть карту «оппозиции в изгнании» в Белоруссии

США пытаются разыграть карту «оппозиции в изгнании» перед президентскими выборами в Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Сейчас мы фиксируем попытки Вашингтона и ряда других западных столиц разыграть карту так называемой оппозиции в изгнании в преддверии выборов президента Белоруссии», — сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что на смену «обанкротившейся» евроатлантической структуре безопасности должна прийти евразийская. По его словам, конфликт на Украине произошел из-за дисфункции евроатлантической модели.