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12:49, 26 ноября 2024Бывший СССР

В России рассказали о плане действий США в Белоруссии перед выборами

Нарышкин: США хотят разыграть карту «оппозиции в изгнании» в Белоруссии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

США пытаются разыграть карту «оппозиции в изгнании» перед президентскими выборами в Белоруссии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Сейчас мы фиксируем попытки Вашингтона и ряда других западных столиц разыграть карту так называемой оппозиции в изгнании в преддверии выборов президента Белоруссии», — сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что на смену «обанкротившейся» евроатлантической структуре безопасности должна прийти евразийская. По его словам, конфликт на Украине произошел из-за дисфункции евроатлантической модели.

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