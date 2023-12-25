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23:10, 25 декабря 2023Бывший СССР

«Это единственный шанс» Лукашенко раскрыл Зеленскому решение для завершения конфликта

Лукашенко: Зеленский осознает, что пришло время договариваться
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал понимать неизбежность политического пути завершения конфликта. Об этом политик сообщил журналистам в Санкт-Петербурге.

Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать

Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии

По словам Лукашенко, поиск политического решения в 2024 году — единственный шанс для президента Украины завершить конфликт миром. Политик добавил, что если в Киеве им не воспользуются, страну ожидает крах.

Западные политики призывают к мирным переговорам по Украине

Член Палаты представителей Мэтт Гетц заявил, что Вашингтон должен склонить Зеленского к мирным переговорам. По его словам, власти Соединенных Штатов отправили Украине достаточно денег.

Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру

Мэтт Гетцконгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц

Также к мирным переговорам по Украине призвал министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По его мнению, необходимо не только направлять украинской стороне военную помощь, но и пытаться разрешить конфликт политическими путями.

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Глава ведомства призвал восстановить «то, что существовало» до начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, не уточняя, о чем идет речь. По его словам, все, что не может быть решено с помощью оружия, «должно быть сделано другим способом».

То, чего нельзя достичь военным путем, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата путем мирных переговоров

Гвидо Крозеттоминистр обороны Италии

Кандидат в президенты США Марианна Уильямсон, в свою очередь, назвала мирные переговоры необходимыми для США. По ее мнению, это позволит избежать долгого конфликта, как в Афганистане. Также независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст призвал вынудить Киев заключить мирное соглашение с Москвой.

При этом президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос, когда он порекомендовал бы Украине начать переговоры с Россией.

Россия не видит предпосылок для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что для мирных переговоров по Украине нет никаких предпосылок. По словам представителя Кремля, на сегодняшний день тема переговоров с Киевом в принципе неактуальна.

Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России Владимира Путина

Представитель российского лидера отметил, что, с тех пор как Киев законодательно запретил вести переговоры с Москвой, предпосылок к мирному урегулированию стало еще меньше.

Путин, в свою очередь, заявил, что Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма. По его словам, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.

Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма

Владимир Путинпрезидент России

В частности, в число методов украинской стороны входят диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты, отметил политик.

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      Марина Совина
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