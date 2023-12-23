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00:31, 24 декабря 2023Мир

Министр обороны Италии призвал к переговорам по Украине

Министр обороны Италии Крозетто призвал к мирным переговорам по Украине
Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто . Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал к мирным переговорам по Украине. Он отметил, что необходимо не только направлять Киеву военную помощь, но и пытаться разрешить конфликт политическими путями, передает агентство ANSA.

«То, чего нельзя достичь военным путем, может быть достигнуто путем открытия дипломатического и политического фронта, чтобы попытаться достичь того же результата путем мирных переговоров», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Крозетто призвал восстановить «то, что существовало» до начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года, не уточняя, о чем идет речь. Он добавил, что все, что не может быть решено с помощью оружия, «должно быть сделано другим способом».

19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров властей республики с Россией. Он сообщил, что в настоящий момент Киев ведет работу над единой позицией с 50 странами по своей «формуле мира», которую планируют передать Москве.

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      Марина Совина
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