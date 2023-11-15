Кандидат в президенты Кеннеди-младший: ослабление РФ противоречит интересам США

Кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст завили, что для Вашингтона выгодно прекратить конфликт на Украине. Об этом они заявили в беседе с журналом Responsible Statecraft.

Журналисты задали политикам вопрос, следует ли президенту США вступить в мирные переговоры с целью прекратить конфликт на Украине. В ответ Кеннеди-младший подчеркнул, что ослабление Москвы противоречит интересам Вашингтона.

«Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», — подчеркнул он.

В свою очередь Уильямсон из Демократической партии назвала мирные переговоры необходимыми для США. По ее мнению, это позволит избежать долгого конфликта, «как в Афганистане». Независимый кандидат Уэст также призвал вынудить Киев заключить мирное соглашение с Москвой.

Ранее руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор.« Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены», — отметил он.