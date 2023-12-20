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00:43, 20 декабря 2023Россия

Путин рассказал о становлении Киева на путь терроризма

Путин: Киев открыто встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — отметил российский лидер.

В частности, в число методов Киева входят диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны заявил, что западные страны передают Киеву высокомобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО), большое количество дронов, ракетные комплексы большой дальности и кассетные боеприпасы.

Помимо этого, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что конфликт на Украине — это гибридная война, организованная США против России. По его словам, американская сторона сильно вовлечена в конфликт на Украине. Песков отметил, что российское руководство открыто к переговорам с американской стороной, но на своих условиях

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      Марина Совина
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