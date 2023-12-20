Путин рассказал о становлении Киева на путь терроризма

Путин: Киев открыто встал на путь терроризма при поддержке западных спецслужб

Киев при поддержке Запада открыто встал на путь терроризма, российские спецслужбы должны усилить антитеррористическую работу по всем направлениям. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в своем видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности.

«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма», — отметил российский лидер.

В частности, в число методов Киева входят диверсии против гражданских объектов, топливной и энергетической инфраструктуры, а также теракты в отношении мирных граждан, представителей власти и общественных деятелей.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны заявил, что западные страны передают Киеву высокомобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО), большое количество дронов, ракетные комплексы большой дальности и кассетные боеприпасы.

Помимо этого, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что конфликт на Украине — это гибридная война, организованная США против России. По его словам, американская сторона сильно вовлечена в конфликт на Украине. Песков отметил, что российское руководство открыто к переговорам с американской стороной, но на своих условиях