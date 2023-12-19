Путин перечислил передаваемое ВСУ из-за границы вооружение

Путин: Запад передает ВСУ ракетные комплексы, кассетные боеприпасы, дроны и РСЗО

Западные страны передают Киеву высокомобильные реактивные системы залпового огня (РСЗО), большое количество дронов, ракетные комплексы большой дальности и кассетные боеприпасы. Поступающее в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за границы вооружение перечислил президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, таким образом Запад продолжает вести против России гибридную войну. «Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений», — заявил он.

Путин также напомнил, что Украине планируют передать многофункциональный истребитель F-16, подготовка пилотов которых уже ведется на Западе.

Ранее Путин заявил, что российские военнослужащие в зоне СВО развеяли миф о неуязвимости западной техники. На церемонии по случаю Дня Героев Отечества президент отметил, что командиры штурмовых подразделений, несмотря на полученные ранения, «вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника».