Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 8 декабря 2023Россия

Путин рассказал о развеянном мифе о неуязвимости западной техники

Путин: бойцы СВО развенчали миф о неуязвимости западного оружия
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Российские военнослужащие, которые ведут боевые действия в зоне СВО, развеяли миф о неуязвимости техники, поставленной Западом. Об этом заявил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Они [военнослужащие, получившие звезды Героев России] смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства», — сказал Путин.

Глава государства также восхитился подвигами российских военных в зоне СВО. По его словам, бойцы, участвующие в спецоперации, обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

Ранее Путин поблагодарил руководство Вооруженных сил страны и бойцов, которые находятся на передовой в зоне СВО, за мужество и героизм. Он отметил, что военные поддерживают и помогают друг другу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объявил об участии в выборах президента

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Бузова назвала связанное с одной деталью ее внешности достижение 2023 года

      Бывшего вице-мэра российского города задержали по уголовной статье

      В ЕС зафиксировали рост заболеваемости ИППП

      Названа стоимость покупки елки к Новому году

      Глобальное потепление усилит опасные для самолетов течения

      Школьники избили 19-летнего студента у метро в Петербурге из-за вейпа

      Врач рассказал о синдроме «белых легких» у пациентов с микоплазменной инфекцией

      Русский Халк установил новый мировой рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости