Путин рассказал о развеянном мифе о неуязвимости западной техники

Путин: бойцы СВО развенчали миф о неуязвимости западного оружия

Российские военнослужащие, которые ведут боевые действия в зоне СВО, развеяли миф о неуязвимости техники, поставленной Западом. Об этом заявил на церемонии по случаю Дня Героев Отечества президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Они [военнослужащие, получившие звезды Героев России] смело, отважно действовали в составе штурмовых групп, командиры — среди них совсем молодые люди — собственным примером, порой невзирая на полученные ранения, вели за собой свои подразделения, уничтожали танки, другую бронетехнику, артиллерийские установки противника, в том числе западного производства», — сказал Путин.

Глава государства также восхитился подвигами российских военных в зоне СВО. По его словам, бойцы, участвующие в спецоперации, обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества.

Ранее Путин поблагодарил руководство Вооруженных сил страны и бойцов, которые находятся на передовой в зоне СВО, за мужество и героизм. Он отметил, что военные поддерживают и помогают друг другу.