Путин заявил о героизме российских военных в операции на Украине

Президент Путин отметил героизм российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военнослужащих в ходе специальной операции на Украине. Об этом он заявил во время выступления на концерте-митинге «Крымская весна» в московском спорткомплексе «Лужники», прямая трансляция которого доступна на сайте «Смотрим».

Глава государства отметил также, что военные прикрывают друг друга. По его словам, такого единения у нас давно не было.

«Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя», — заявил Путин.

О начале проведения специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент России сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.