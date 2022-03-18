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Путин заявил о героизме российских военных в операции на Украине

Президент Путин отметил героизм российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине

Кадр: РБК

Президент России Владимир Путин отметил героизм российских военнослужащих в ходе специальной операции на Украине. Об этом он заявил во время выступления на концерте-митинге «Крымская весна» в московском спорткомплексе «Лужники», прямая трансляция которого доступна на сайте «Смотрим».

Глава государства отметил также, что военные прикрывают друг друга. По его словам, такого единения у нас давно не было.

«Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя», — заявил Путин.

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О начале проведения специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент России сообщил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных областях (ДНР и ЛНР).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.

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Евгения Куликова
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