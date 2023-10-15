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10:24, 15 октября 2023Россия

Путин поблагодарил бойцов на передовой в зоне СВО за героизм

Президент России Путин поблагодарил бойцов на передовой в зоне СВО за героизм

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Вооруженных сил страны и бойцов, которые находятся на передовой в зоне специальной военной операции (СВО), за мужество и героизм. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я хочу поблагодарить Вооруженные силы, руководство Вооруженных сил, но прежде всего наших бойцов на передовых рубежах, на передних рубежах [в зоне СВО] за их мужество и героизм», — сказал президент в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В том же интервью Путин оценил положение российских войск на всей линии фронта. Глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения активной обороной и добавил, что российские военные улучшают свое положение на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.

Ранее в США заявили, что российские войска на Украине перешли в наступление по всей линии фронта. По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, Вооруженные силы России добились впечатляющих успехов в Донецкой области.

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    Олег Давыдов
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