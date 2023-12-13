Байден уклонился от вопроса о переговорах Украины с Россией

Байден не ответил, когда он посоветовал бы Украине начать переговоры с Россией

Президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос, когда он порекомендовал бы Украине начать переговоры с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты спросили Байдена о стратегии по Украине на следующий год, поинтересовавшись, на каком этапе в случае ее провала он посоветует Киеву рассмотреть возможность мирного урегулирования конфликта. Американский лидер ушел от прямого ответа, начав говорить об успехах Украины. Так, по его словам, с начала спецоперации Киеву удалось вернуть более половины утраченных территорий. Кроме того, как утверждает Байден, украинская сторона «дала отпор российскому флоту», чтобы обеспечить «экспорт зерна и стали для всего мира по Черному морю».

Ранее глава США заявил, что Вашингтон стремительно приближается к тому, что у него не будет способности направлять помощь Украине. Байден пообещал продолжать поставлять Киеву критическое оружие и оборудование до тех пор, пока это возможно.