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01:56, 13 декабря 2023Мир

Байден заявил о стремительно заканчивающихся возможностях США помогать Украине

Байден заявил о приближении США к потере способности оказывать помощь Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты быстрыми темпами приближаются к тому, что у них не будет способности направлять помощь Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву критическое оружие и оборудование до тех пор, пока это возможно. «Но без дополнительного финансирования наша возможность помогать Украине стремительно подходит к концу», — признал глава Белого дома.

Ранее Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Также американский лидер попросил украинского коллегу не терять надежду, заверив, что США остаются на его стороне.

В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. При этом законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.

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      Марина Совина
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