Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов

Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Эти слова прозвучали во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетившим Белый дом.

Также, как сообщила журналистка Экайла Гарднер (Akayla Gardner) в своем X, Байден попросил Зеленского не терять надежду, заверив, что США остаются на его стороне.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина может победить, кроме того, он сообщил, что ждет момента, когда уже можно начать пользоваться замороженными российскими активами. Они оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. Однако законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.