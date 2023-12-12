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22:56, 12 декабря 2023Мир

Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов

Байден одобрил выделение Украине 200 миллионов долларов
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Эти слова прозвучали во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетившим Белый дом.

Также, как сообщила журналистка Экайла Гарднер (Akayla Gardner) в своем X, Байден попросил Зеленского не терять надежду, заверив, что США остаются на его стороне.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина может победить, кроме того, он сообщил, что ждет момента, когда уже можно начать пользоваться замороженными российскими активами. Они оцениваются в 300 миллиардов долларов.

Сейчас на рассмотрении Конгресса находится законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на различные нужды, больше половины из всей суммы предназначается Украине. Однако законодатели так и не приступили к работе над документом по существу. Республиканская оппозиция требует от Белого дома уделять больше внимания южной границе США, а не Украине.

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      Марина Совина
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