Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 27 марта 2026Бывший СССР

Спецпосланник президента США рассказал о подготовке встречи Трампа и Лукашенко

Коул: Переговоры о встрече Трампа и Лукашенко продолжаются
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Переговоры о проведении встречи между президентом США Дональдом Трампом и его белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжаются. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул в интервью LRT.

«Переговоры все еще продолжаются», — ответил он на вопрос журналиста о том, прибудет ли президент Белоруссии в США.

Коул также отметил, что хотел бы увидеть в США и президента Литвы Гитанаса Науседу. Он добавил, что также желает присоединения Вильнюса к Совету Мира, организованного Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Минск рассматривает возможность проведения встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, Лукашенко также может принять участие в заседании Совета Мира, если это будет приемлемо для белорусской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Изгнанный из России Сабуров займется увеличением пенисов

    Все пляжи Анапы пообещали открыть к 1 июня

    Путин созвонился с лидером постсоветской страны

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok