Спецпосланник президента США рассказал о подготовке встречи Трампа и Лукашенко

Коул: Переговоры о встрече Трампа и Лукашенко продолжаются

Переговоры о проведении встречи между президентом США Дональдом Трампом и его белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжаются. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джон Коул в интервью LRT.

«Переговоры все еще продолжаются», — ответил он на вопрос журналиста о том, прибудет ли президент Белоруссии в США.

Коул также отметил, что хотел бы увидеть в США и президента Литвы Гитанаса Науседу. Он добавил, что также желает присоединения Вильнюса к Совету Мира, организованного Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Минск рассматривает возможность проведения встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, Лукашенко также может принять участие в заседании Совета Мира, если это будет приемлемо для белорусской стороны.