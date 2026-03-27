Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 27 марта 2026

Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

Эйсмонт: Возможность встречи Трампа и Лукашенко рассматривается
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Минск рассматривает возможность проведения встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Возможность встречи с Трампом рассматривается. Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что президент Белоруссии также может принять участие в заседании Совета Мира, организованного Трампом, если это будет приемлемо для белорусской стороны.

Ранее президент США заявил, что планирует пригласить лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить с визитом Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго. Специальный представитель американского лидера в Белоруссии Джон Коул подтвердил журналистам, что Вашингтон ведет подобные обсуждения, но окончательные решения не приняты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok