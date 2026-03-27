Лидер страны-союзницы России допустил встречу с Трампом

Эйсмонт: Возможность встречи Трампа и Лукашенко рассматривается

Минск рассматривает возможность проведения встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Возможность встречи с Трампом рассматривается. Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что президент Белоруссии также может принять участие в заседании Совета Мира, организованного Трампом, если это будет приемлемо для белорусской стороны.

Ранее президент США заявил, что планирует пригласить лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить с визитом Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго. Специальный представитель американского лидера в Белоруссии Джон Коул подтвердил журналистам, что Вашингтон ведет подобные обсуждения, но окончательные решения не приняты.