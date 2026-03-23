Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

FT: Трамп планирует пригласить Лукашенко посетить с визитом Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить с визитом Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times (FT).

«США рассматривают возможность пригласить президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белом доме или в его резиденции в Мар-а-Лаго в рамках дипломатического потепления», — говорится в публикации.

Специальный представитель Трампа в Белоруссии Джон Коул подтвердил журналистам, что Вашингтон ведет подобные обсуждения, но окончательные решения не приняты.

Ранее Лукашенко рассказал о приглашении во Флориду от Трампа. По его словам, американский президент предлагает обсуждение «большой сделки».