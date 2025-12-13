Евросоюз бессрочно заблокировал замороженные российские активы. В МИД оценили это решение одним словом

Евросоюз бессрочно заморозил активы Центробанка России, хранящиеся в Европе

Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России ранее 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

Европейский союз в пятницу договорился о бессрочном замораживании активов Центрального банка России, хранящихся в Европе, устранив тем самым серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине Reuters

Накануне стало известно, что Бельгия, Болгария, Италия и Мальта поддержали бессрочную заморозку российских активов. Уточнялось, что это голосование ни при каких обстоятельствах не отменяет решения о возможном использовании замороженных российских активов, которое должно быть принято на уровне лидеров государств-членов ЕС.

Бессрочная блокировка не означает автоматической передачи средств Украине

По поводу предоставления Киеву российских активов в виде репарационного кредита в Европе ведутся споры. Решение должно быть принято на саммите ЕС 18-19 декабря.

Как писало издание The Financial Times, принятие закона о бессрочной блокировке российских замороженных активов было инициировано для того, чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

Дипломаты, занимающиеся законопроектом, видят преимущество в том, чтобы в ближайшие дни быстро отделить спорный вопрос о блокировке активов от дискуссии о привлечении кредитов для Украины, финансируемых за счет замороженных российских средств. Вопрос финансирования будет оставлен на рассмотрение лидеров ЕС на следующей неделе The Financial Times

Против передачи средств Киеву выступает Бельгия, где размещена большая часть средств. Премьер страны Барт де Вевер назвал воровством предложение Европейской комиссии конфисковать замороженные активы России для передачи этих средств Украине.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 3 декабря допустила, что решение об изъятии замороженных российских активов для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии.

Активы будут заморожены до выплаты компенсаций Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы останутся заблокированными до выплат Украине со стороны России.

Политик отметил, что лидеры стран ЕС обязались сохранять заморозку до тех пор, пока не будет прекращен конфликт на Украине и Москва не компенсирует Киеву причиненный ущерб.

Сегодня мы выполнили это обязательство. Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы Антониу Кошта глава Евросовета

Официальное заявление дает несколько иную трактовку. Совет ЕС запретил отдавать России ее суверенные активы, блокированные в Европе, не просто до конца конфликта на Украине, а до тех пор, «пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС».

В России считают блокировку активов незаконной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом прокомментировала решение о блокировке российских активов.

Наперсточники Мария Захарова официальный представитель МИД России

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение о бессрочной заморозке запускает программу самоуничтожения Евросоюза.

По его словам, после заморозки последует фактически экспроприация, решение будет приниматься на саммите ЕС 18-19 декабря.

И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты Леонид Слуцкий депутат Госдумы

Центробанк подал иск к Euroclear

Банк России подал иск в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных российскому регулятору убытков.

Причиной назвали незаконные действия депозитария, который лишил ЦБ возможности распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Иск также объяснили тем, что ЕК собирается использовать активы Банка России без его согласия.

Ранее Центробанк заявлял, что собирается оспаривать незаконные шаги европейских властей «во всех доступных компетентных органах». Регулятор считает, что Европейская комиссия готовится преступить нормы международного права и нарушить принцип суверенного иммунитета активов.

