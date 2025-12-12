Реклама

Россия
22:07, 12 декабря 2025Россия

Слуцкий предрек ЕС самоуничтожение из-за решения по российским активам

Слуцкий: Решение ЕС о грабеже активов РФ запускает программу самоуничтожения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Решение Евросоюза (ЕС) о заморозке активов России запускает программу самоуничтожения объединения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости.

«Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, это решение запускает программу самоуничтожения ЕС.

Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России ранее 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

