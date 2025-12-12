В Европе назвали срок заморозки российских активов

Глава Евросовета Кошта: Российские активы будут заморожены до выплат Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X назвал срок заморозки российских активов в Европе. По его словам, средства останутся заблокированными до выплат Украине со стороны России.

Политик отметил, что лидеры стран ЕС обязались сохранять заморозку до тех пор, пока не будет прекращен конфликт на Украине и пока Москва не компенсирует Киеву причиненный ущерб.

«Сегодня мы выполнили это обязательство. Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы», — подчеркнул Кошта.

Европейский союз бессрочно заблокировал замороженные активы России 12 декабря. Как писал Reuters, тем самым представители блока устранили серьезное препятствие для использования этих средств для оказания помощи Украине.

