Почти треть всех платежей в России ушла в наличные

Forbes: Доля расчетов в наличных в апреле достигла 30 процентов от всех операций

По итогам апреля доля расчетов в наличных достигла 30 процентов от числа всех платежных операций в России. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший в стране оператор фискальных данных, принимающий чеки с каждой третьей кассы) пишет Forbes.

За первый квартал показатель вырос до 28 процентов против 25 процентов в тот же период годом ранее и 26 процентов в четвертом квартале 2025 года.

Чаще всего (более 35 процентов) наличными рассчитывались за продукты питания, мебель и фурнитуру, автотовары, гостиницы, услуги в развлекательных центрах и автосервисах, а также за товары из сферы строительства и ремонта. Директор исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», доцент ГАУГН Венера Шайдуллина подчеркнула, что ситуация выглядит уже локальной тенденцией, поскольку продолжается несколько кварталов подряд.

Впрочем, по ее мнению, о возвращении к наличным речи не идет, скорее имеет место рост «резервного наличного поведения». В качестве причин такой динамики эксперт назвала перебои в работе мобильного интернета, зависимость от связи QR-платежей и приложений, а также опасения блокировок и отказов в операциях.

Между тем глава аудиторско-консалтинговой группы «АИП», зампред Бюро по защите прав предпринимателей московского городского отделения «Опоры России» Сергей Елин считает, что еще одной причиной стало желание бизнеса снижать издержки на эквайринг, в связи с чем компании просят потребителей выбирать наличный способ оплаты.

Научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин напоминает, что эквайринг отнимает от одного до трех процентов от суммы чека, поэтому для бизнеса с низкой доходностью экономия на процентах выглядит существенной.

Член генсовета «Деловой России» Екатерины Авдеевой добавила, что рост доли наличных чреват уходом части бизнеса в серую зону, например, с помощью предложения «скидки без чека», неполного пробития суммы, фиктивных возвратов. По мнению Еремкина, в ближайшие квартала тенденция будет только усиливаться, чтобы по итогам всего года стабилизироваться на уровне 28-31 процент.

Ранее Центробанк подтвердил возвращение интереса россиян к наличным. По итогам апреля их объем наличных с учетом средств в кассах кредитных организаций вырос на 3,5 процента (максимум с сентября 2023 года, если не учитывать традиционные декабрьские повышения), до 20,16 триллиона рублей.