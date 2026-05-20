Бороться с борщевиком начнут с помощью дронов

В Подмосковье начнут бороться с борщевиком с помощью дронов

В Московской области начнут бороться с борщевиком с помощью дронов. Соответствующие документы опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере госзакупок.

На борьбу с борщевиком будет выделено до 250 миллионов рублей, при этом большая часть суммы — 94,8 миллиона — будет направлена «Мосавтодором» для уничтожения вредителей рядом с автодорогами на территории региона. Помимо этого, значительные суммы будут выделены из бюджета Можайского муниципального округа (до 63 миллионов), Клина (до 50 миллионов) и Сергиевого Посада (до 31,5 миллиона).

Предполагается, что борщевик будут как выкашивать и выкапывать, так и опрыскивать гербицидами. В некоторых закупках наличие дрона у поставщика услуг является обязательным условием. Так, при помощи беспилотников вредителей будут опрыскивать, а также демонстрировать видеозаписи, чтобы отчитываться о проделанной работе.

